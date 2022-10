Inter, il rinnovo di Skriniar è una priorità: c’è una novità

Milan Skriniar sembra essere molto più vicino al rinnovo con l' Inter di quanto non lo sia mai stato nelle scorse settimane. In queste ore è previsto un incontro che potrebbe essere decisivo e che potrebbe portare il centrale a dire sì all'offerta del club nerazzurro.

Tutto merito del passaggio di turno in Champions League ha portato nuova linfa alle casse della società. Soldi che verranno, in parte, usati per blindare il centrale che, fino alla scorsa finestra di calciomercato pareva essere in procinto di andare al Psg.