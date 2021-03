Inter, il tifoso Mentana e il nuovo logo: “Non si butta un simbolo come una vecchia scarpa”

Oggi è stata la giornata del nuovo logo dell’Inter. Uno stemma innovativo che, però, non ha avuto solo pareri favorevoli. Vedere per credere la reazione del noto tifoso nerazzurro Enrico Mentana. Il giornalista, attraverso i propri canali social, non si è certo risparmiato nel suo duro commento…

Logo Inter, Mentana polemico

Come spesso accade, anche i tifosi “vip” dicono la loro e anche Enrico Mentana non è stato da meno. Il parere del noto fan nerazzurro, però, non è assolutamente positivo e sul nuovo logo dell’Inter paragonato a quello passato ha detto: “Ma non c’è proprio discussione. Questo simbolo non si può buttar via come una vecchia scarpa”. Nel suo posto Instagram un’immagine del ‘vecchio” stemma, evidentemente ritenuto migliore di quello realizzato di recente.