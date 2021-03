Inter, in Inghiterra sicuri: la compagnia a luci rosse Stripchat vuole prendere il posto di Pirelli come main sponsor

Un sito a luci rosse come sponsor sulla maglia al posto di Pirelli. Questa l’indiscrezione del Sun riguardo alle possibili novità sulla maglia dell’Inter. Secondo il tabloid inglese, Stripchat sarebbe pronta ad offrire una collaborazione da ben 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro, per diventare main sponsor nella prossima annata.

Il rapporto tra il club milanese e Pirelli scadrà a giugno e, come reso noto, non verrà rinnovato, almeno con gli stessi termini. Per questa ragione in Inghilterra sono abbastanza convinti che la candidatura di Stripchat possa quantomeno stuzzicare l’interesse dei nerazzurri. Difficile però pensare che l’Inter possa avere “una caduta di stile” in tal senso. Più probabile pensare che la società italiana andrà a cercare altrove…