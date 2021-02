Inter, in rete le immagini del nuovo logo? Lettere stilizzate e nuovi colori

Potrebbe essere stato svelato il nuovo logo dell’Inter. Il noto sito specializzato Footy Headlines, infatti, ha condiviso in queste ore quello che sembra poter essere il nuovo stemma del club nerazzurro.

Si tratterebbe di un’immagine che farebbe riferimento ad un tweet della Nike e poi successivamente rimosso. Si nota come nel logo dell’Inter ci siano la I e la M in primissimo piano. I colori scelti sono il blu, per lo sfondo, e il nero, per il bordo, con le due lettere al centro bianche. La descrizione che fornisce sul proprio sito Footy Headlines è la seguente: “Lo stemma consiste in un logo in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu, racchiuse in un bordo circolare”. In attesa di conferme, le prime immagini stanno già facendo il giro del web.

Le novità non dovrebbero prendere in considerazione solo lo stemma ma anche una nuova scritta “Inter”. La società nerazzurra, infatti, avrebbe intenzione di cambiare con caratterit definitivi a fantasia. Presumibilmente la nuova grafica verrà utilizzata dai nerazzurri in ambito social e/o commerciale.