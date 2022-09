Inter, Inzaghi: “Bayern opportunità dopo il derby. Servono 10 punti per il girone”

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan , l' Inter di Simone Inzaghi dovrà resettare completamente per affrontare il Bayern Monaco di Nagelsmann per la prima giornata dei gironi di Champions League . Il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Queste le sue parole:

"Domani i nostri tifosi saranno di grandissimo aiuto, sappiamo l'avversario che incontriamo. Abbiamo un girone competitivo ma con il Bayern deve essere un'opportunità dopo il derby perso. Parlare di singoli dopo la sconfitta di sabato non penso sia il caso. Tutti dobbiamo salire di condizione. Formazione? Ho diversi dubbi, abbiamo ancora un allenamento. Sappiamo che dobbiamo fare 10 punti, è un girone più difficile rispetto allo scorso anno. Bayern? Una delle 3-4 candidate alla vittoria finale. "Le sconfitte devono diventare delle opportunità: quella del derby l'abbiamo analizzata, loro hanno fatto 3 gol, noi 2. Una squadra come la nostra non li deve concedere, ci saremmo meritato il pareggio per le occasioni create. Dobbiamo lavorare di più, me compreso. Handanovic? Quando c'è una sconfitta si cerca sempre di trovare un colpevole. Io sono in primis il colpevole".