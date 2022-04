Inter, Inzaghi: “Coppa Italia? Vogliamo la finale. Contro il Milan servirà…”

Il tecnico nerazzurro verso il derby

Sul pubblico di casa e il gol in trasferta: "Il nostro pubblico ci trascinerà come contro il Verona. Domani non saremo soli, i tifosi ci aiuteranno". "La regola del gol in trasferta la sappiamo e dobbiamo essere concentrati anche su quello. Secondo me bisognava omologarsi agli altri, ma andremo avanti così e lo accettiamo. Non avendo segnato all'andata, dovremo tenerne conto per domani sera".