Inter, Inzaghi e la Supercoppa: “Gara particolare ma vogliamo difendere titolo”

Il mister nerazzurro alla vigilia della finale col Milan.

Redazione ITASportPress

Vigilia di Supercoppa italiana che vedrà domani Inter e Milan impegnate a Ryad. Il mister dei nerazzurri SimoneInzaghi ha presentato la gara in conferenza stampa.

"Sappiamo l'importanza della partita di domani, per di più è un derby: ho letto che in finale è successo solo due volte nella storia, cercheremo di fare una grande gara in una partita importante. È il primo trofeo stagionale, vogliamo fare una grande gara". E ancora: "L'anno scorso l'abbiamo vinto quindi vogliamo difenderlo".

Sul derby in finale: "Il derby è una partita particolare, ne abbiamo fatti tanti la scorsa stagione: in campionato abbiamo vinto e perso, in coppa vinto nettamente. Sono partite sempre particolari, decise da episodi. Quello di quest'anno l'abbiamo perso non meritandolo, nel primo tempo il Milan è stato superiore ma nel secondo penso che l'Inter avrebbe meritato altro rispetto alla sconfitta", ha detto Inzaghi.

"Se il risultato della Supercoppa condizionerà? Condizionerà, come sempre se ne parlerà. L'anno scorso mi ricordo la finale di Supercoppa con la Juventus, vinta ai supplementari con fatica e goduta il giusto perché dopo tre giorni eravamo in campo a Bergamo: per due giorni e mezzo si è parlato della vittoria, ma poi come è giusto che sia si parlava dello 0-0 a Bergamo dove si poteva fare meglio".

Sui singoli: "Lukaku? Ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Spero che possa allenarsi senza sentire più dolore. Darmian gioca? Abbiamo Dumfries che sta recuperando dopo un problemino che si portava dietro dal Mondiale. Ho ancora dei dubbi vediamo".