Inter, Inzaghi: “Ecco cosa è stato fondamentale nelle mia carriera nel calcio”

Oggi è uno degli allenatori più bravi della Serie A e guida un club blasonato come l' Inter . Ma la carriera di Simone Inzaghi è stata importante anche da calciatore. Al Match Day Programme di Inter-Empoli - gara prevista questa sera - il tecnico ha parlato di cosa è stato determinante per arrivare a questi livelli.

E tra i volti del pallone: "Come allenatori sicuramente ci sono Materazzi, che mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A nel Piacenza ed è stato molto importante per la mia crescita ed Eriksson perché mi ha dato fiducia il primo anno nella Lazio in cui abbiamo vinto la Supercoppa Europea, lo Scudetto e la Coppa Italia facendomi giocare tantissime partite da titolare".