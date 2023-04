Inter, Inzaghi in bilico: tre candidati per la prossima stagione

Il futuro di mister Inzaghi sulla panchina nerazzurra è in bilico. Sarebbero in tre, ora, a giocarsi l'eventuale suo posto nella prossima stagione.

Redazione ITASportPress

Il mese di aprile decisivo per il futuro di Simone Inzaghisulla panchina dell'Inter. Gli impegni in campionato, Coppa Italia e Champions League potrebbero definire il destino dell'allenatore che, ad oggi, pare essere potenzialmente lontano dalla Milano nerazzurra.

Per questa ragione si starebbero valutando almeno tre profili per prendere il suo posto. Stando al Corriere dello Sport, i nomi attualmente in pole position sarebbero quelli di Roberto De Zerbi, Antonio Conte e Thiago Motta.

Il primo è impegnato in Premier League con il Brighton e, per liberarlo, servirebbe pagare la clausola d'uscita di circa 8-10 milioni di euro. In tal senso, i nerazzurri vorrebbero lo sconto che difficilmente arriverebbe.

Per gli altri due sarebbe un ritorno. Conte è già stato alla guida dei nerazzurri con tanto di scudetto e ha la fiducia della società. Anche in questo caso sarebbe da valutare i costi. Per quanto riguarda l'ex centrocampista, le sue prestazioni col Bologna non sono passate inosservate e il suo passato da giocatore dell'Inter del Triplete possono giocare un motivo in più di apprezzamento anche da parte dei tifosi.