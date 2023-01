Inter, Inzaghi: “Siamo stati perfetti e vincere contro il Milan è bellissimo”

A caldo l'analisi del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Milan nella finale della Supercoppa: "Siamo stati bravissimi stasera contro il Milan. Abbiamo disputato una partita perfetta per tutti i 90'. Noi sempre lucidi e compatti e così abbiamo portato a casa una coppa importante che rappresentava un obiettivo stagionale. Davvero un piacere vedere una squadra così. Ci proveremo anche in campionato ma stasera ci godiamo questo trofeo perchè vincere contro il Milan è bellissimo". Per Inzaghi è la quarta coppa da quando occupa la panchina dell'Inter.