Inter, Inzaghi: “Vittoria meritata anche se arrivata a 5 secondi dalla fine”

Inzaghi molto soddisfatto per la partita e per la vittoria contro la Juventus per 2-1

Redazione ITASportPress

L'analisi del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo il successo contro la Juventus nella finale della Supercoppa italiana: "Gara intensa contro una squadra forte che ci ha creato qualche difficoltà ma la vittoria è meritata. Battere la Juventus non è mai semplice e sono soddisfatto per aver vinto il primo trofeo della stagione davanti ai nostri tifosi. Volevamo questo trofeo a tutti i costi visto che non vincevano dal 2010".