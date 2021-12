Inter-Juventus, Supercoppa in diretta tv. Ecco dove

Il primo trofeo stagionale il 12 gennaio

E' ormai noto che si giocherà in Italia e non in Arabia la Supercoppa italiana, sfida tra i vincitori dello scudetto e della Coppa Italia. A San Siro sarà battaglia tra Inter e Juventus che si contenderanno il primo trofeo della stagione. Derby d'Italia calendarizzato per il 12 gennaio e che sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 anche se resta da stabilire l'orario.