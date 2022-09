Inter, la Curva Nord contro Zhang: “Vattene”

Il messaggio dei tifosi al presidente nerazzurro.

Redazione ITASportPress

All'indomani della riunione annunciata per il giovedì sera in casa Inter ecco la Curva Nord dire la sua, ancora una volta, in modo decisamente duro. Dopo la richiesta di non cercare scusanti per questo momento un po' complicato in campionato, la frangia più attiva del tifo si è schierata contro la proprietà ed in particolare contro Zhang.

Sui canali social della Curva Nord, infatti, è comparsa una semplice immagine con due parole su sfondo nerazzurro: "Zhang vattene". Evidente il desiderio del tifo organizzato interista di vedere alla guida della società un'altra proprietà

La frattura tra gli ultrà e il numero uno del club sembra insanabile e arriva dopo diversi momenti di tensione già affrontanti nel corso della sua gestione, da "Skriniar non si tocca, patti chiari e amicizia lunga" a "The time is over", da "Le promesse vanno mantenute" fino al "Prenditi le tue responsabilità o lascia la città".

Insomma, bisogna capire se da parte del presidente ci saranno delle risposte oppure no. Ad ogni modo il pubblico di San Siro non sembra intenzionato a far mancare l'appoggio alla squadra dato che per le prossime due gare interne - Roma e Barcellona - ci si attende il tutto esaurito.