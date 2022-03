Inter, la grinta dell’ex Cambiasso: “Contro il Liverpool nulla è impossibile”

L'ex centrocampista nerazzurro carica la squadra in vista della Champions

L'Inter si carica in vista del ritorno di Champions League degli ottavi di finale contro il Liverpool. Da ribaltare il 2-0 subito in casa a San Siro, anche se ad Anfield non sarà certamente facile. Eppure, il grande ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso ci crede e dagli studi di Sky carica la sua ex squadra.