Inter, la richiesta di Perisic per il rinnovo

Rebus sul futuro del croato

E' incerta in casa Inter la situazione relativa al rinnovo di Ivan Perisic . Il croato si sta rivelando una delle perdine più importanti in questa stagione con mister Inzaghi che lo schiera praticamente sempre sulla corsia sinistra nerazzurra. Eppure, in futuro potrebbe non essere così.

Sebbene le parti abbiano fatto sapere di voler andare avanti insieme, qualcosa ancora non quadra dato che il prolungamento di contratto tarda ad arrivare. La pretesa di un triennale da parte del giocatore starebbe generando qualche perplessità nei dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin, che tra l'altro rinnoveranno i loro rispettivi contratti con l'Inter in questi giorni. Il presidente Zhang, arrivato in Italia nei giorni scorsi, resterà a Milano fino a fine mese con l’intenzione di chiudere tutte le questioni in sospeso prima del ritorno in Cina.