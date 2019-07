Inter, Lautaro Martinez è carico: “Barcellona? Voglio stare qui. Ho parlato con Conte e…”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Fox Sport Radio, commentando i rumors che lo vorrebbero vicino al Barcellona. Il Toro ha parlato anche dell’arrivo di Antonio Conte in nerazzurro rivelando di aver avuto già modo di parlarci nonostante gli impegni con la Nazionale e le vacanze.

MERCATO – “Barcellona? Non ho parlato con il mio agente dell’interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione”, ha detto Lautaro entusiasta di rimonciare in nerazzurro.

NAZIONALE – “Copa America? Molto positiva per molti ragazzi che vestivano la maglia della Nazionale per la prima volta, ora bisogna lavorare per tornare al livello più alto. Per me è molto importante che vada avanti, dal primo momento si è comportato bene con noi. E’ molto diretto, sa cosa bisogna decidere, è chiaro nelle sue richieste e ha condotto il gruppo nella maniera migliore. Si parla sempre di progetti, dobbiamo fermare la palla e porre la Nazionale come priorità, tornando a essere una potenza e vincere titoli”.