Inter, Lautaro Martinez: “Liverpool gara più importante da quando sono qui”

L'attaccante pronto per il match di Champions League

Alla vigilia della gara con il Liverpool, l'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha presentato la sfida degli ottavi di Champions League in un'intervista ai microfoni di Prime Video. Il Toro ha parlato dei temi caldi della partita ammettendo che sarà una delle più importanti per lui mai disputate.

VALORE - Sul peso della sfida: "Sarà la partita più importante della mia carriera da quando solo all'Inter. E' un ottavo di finale in una competizione molto importante come la Champions, per questo siamo determinati a fare bene", ha concluso il bomber nerazzurro che spera di ritrovare la via del gol visto il recente digiuno in Serie A.