Inter, Lautaro Martinez non si nasconde: “Qui per lo scudetto. Rinnovo? L’accordo si trova…”

Lunga intervista rilasciata dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez a Sportweek. Tanti i temi affrontati dal Toro nerazzurro: dal mercato allo scudetto senza nascondere le proprie ambizioni per il presente e soprattutto per il futuro.

Lautaro Martinez: “Qui per vincere lo scudetto”

“Devo dire grazie a mio padre e mia madre, perché quando non avevamo da mangiare, un piatto non me lo hanno fatto mancare mai. Né quello né la palla. Tutto è grazie a loro e per loro”, ha detto Lautaro Martinez riguardo le sue origini e il suo successo nel mondo del calcio. E poi sull’Inter: “Io e Lukaku? Con lui sto bene, non solo in campo. Lui è un bravissimo ragazzo, parla otto lingue ed è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente, ci capiamo“.

Sul mercato e sul futuro: “Messi all’Inter? È stato un sogno anche per me. Giocare con lui è fantastico. È il miglior giocatore al mondo. Ho la fortuna di giocare in nazionale con lui. Noi giovani guardiamo lui, ascoltiamo lui”. E sul proprio destino: “Rinnovo? Il mio procuratore e la società stanno lavorando. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova”.