Inter, le verità di Zhang: dal rapporto con Conte all’operazione Messi…

Fermi tutti, parla Steven Zhang. Il presidente dell’Inter ha concesso un’interessante intervista al Corriere della Sera affrontando diversi temi legati all’attualità del calcio con particolare focus, ovviamente, alla realtà nerazzurra. Da Conte al mercato passando per l’affare Messi.

Zhang: la verità su Conte e Messi

“Il mercato? È una fase turbolenta per il calcio, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa estate, ma servirà anche in futuro”, ha esordito Zhang sulle operazioni di mercato che vedono coinvolta l’Inter ma anche le altre squadre d’Europa e del mondo. E a proposito di mercato, non poteva mancare la domanda su Messi: “Se Messi è stato vicino? No, è un investimento che non può rientrare nel nostro progetto. Almeno non ora. Ci servono innovazione, programmazione, stabilità. Con una pianificazione a lungo termine riporteremo l’Inter dove le compete”.

E sul rapporto con Conte: “Tutta l’Inter vuole vincere esattamente come Conte: fa parte della nostra missione. Non ho mai visto uno che lavori con tanta intensità quanto Conte. Ci uniscono tante cose, come pure la cura dei dettagli. E io seguo il principio dell’appartenenza. Quando assumo qualcuno, un qualsiasi dipendente dell’Inter, penso di lavorare con lui per tutta la vita. Anche questo è un segnale di crescita”.

MELISSA SATTA E IL WORKOUT PICCANTE