Inter, l’ex Colonnese punge Vidal: “Sembra in sovrappeso. Dimostri il suo valore…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore dell’Inter Francesco Ciccio Colonnese ha avuto modo di parlare del big match tra Roma-Inter di oggi (QUI PER VEDERLA) ma anche della condizione fisica di Arturo Vidal, apparso decisamente non all’altezza della sua fama e del suo valore.

“L’Inter ha una rosa forte, ma penso debba sfoltire un po’. Credo sia coperta per disputare una sola competizione quindi va bene così”, ha esordito l’ex giocatore riguardo alle possibili entrate nel mercato di gennaio. Poi un pensiero su alcuni calciatori ed in particolare sul centrocampista cileno Vidal: “Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Non è quello visto alla Juventus, questo è sicuro. Sembra anche in sovrappeso, deve tornare ai suoi livelli”.