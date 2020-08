Inter, l’ex Cruz sicuro: “Con Conte si può vincere in Italia e in Europa”

Intervistato da 90min.com, l’ex attaccante dell’Inter Julio Cruz ha detto la sua sulla squadra nerazzurra e sul suo tecnico Antonio Conte a seguito della prima annata abbastanza positiva anche se vissuta tra mille peripezie in campo e non solo.

Cruz: “Con Conte si può vincere”

“Per me l’Inter è speciale. Da qualche anno ha iniziato un nuovo percorso societario ed essere arrivati in finale di Europa League è comunque importante. Io credo che la strada sia quella giusta e spero che si possa aprire al più presto un nuovo ciclo di successi”, ha esordito Cruz. “Io credo che con Conte e questi giocatori si possa lottare sia in Italia che in Europa“.

E sul potenziale futuro di Messi: “A me piacerebbe vederlo nell’Inter. Ho giocato lì, ho un forte legame con la società e provo un grande affetto nei confronti dei tifosi”. “Lui al Psg? Se guardo al progetto e ai giocatori credo che il Psg abbia fatto le cose in maniera corretta negli ultimi anni. Hanno campioni come Neymar e Mbappé e indipendentemente dal risultato della finale di Champions è una squadra davvero interessante”.

