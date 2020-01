Inter, l’ex Frey: “Giroud? Sarebbe un dodicesimo uomo di lusso…”

E’ un’Inter molto attiva in questi giorni sul mercato. Dopo aver chiuso per Ashley Young, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per portare a termine altre operazioni. Dei movimenti del club di Milano, a L’Equipe, ha parlato l’ex portiere Sebastien Frey.

MERCATO – “L’Inter sta lavorando sodo per diventare più forte. Adoro Giroud, è un giocatore molto utile: se dovesse andare all’Inter, sarebbe un dodicesimo uomo di lusso. Potrebbe dare il cambio a Lukaku, che è in gran forma, o a Lautaro Martinez. Per lui sarebbe una grande sfida. Eriksen? Sarebbe un gran colpo, è un ottimo centrocampista”.

INTER, MAROTTA SPAVENTA I TIFOSI: “GIROUD? NON E’ DETTO CHE ARRIVI…”