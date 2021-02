Inter, l’ex Gresko non ha dubbi: “Conte ottimo allenatore e lo scudetto è possibile. E sul 5 maggio…”

L’ex Inter Vratislav Gresko, intervistato da Tuttosport, ha parlato del big match tra i nerazzurri e la Lazio di questa sera tornando anche sul famoso 5 maggio 2002 e la gara appunto tra biancocelesti e milanesi: “Domandarsi cosa avremmo potuto fare di diverso mi sembra una polemica inutile”, ha detto l’ex calciatore interista. “Succedono cose ben più gravi nella vita. C’è una storia da accettare”.

E ancora sull’Inter attuale: “Penso sia una squadra che gioca bene. È una squadra ben organizzata. Peccato siano stati eliminati in Champions League e poi in Coppa Italia. Antonio Conte resta un ottimo allenatore. Non so se vinceranno il campionato, lo spero, ma sicuramente possono farcela”.