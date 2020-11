Inter, Lukaku guarda avanti: “Strada lunga, torneremo in pista…”

Un solo punto portato a casa dall’Inter nell’ultima sfida di campionato. Certo, l’avversario era tosto, e con l’Atalanta un pareggio non è certo da buttare via anche se il momento dei ragazzi di Conte non è dei più positivi. Ecco perché, attraverso la propria pagina Instagram, Romelu Lukaku ha voluto caricare l’ambiente con un messaggii molto chiaro.

La carica di Lukaku

“La strada è ancora lunga…torneremo in pista”. Sono queste le parole del centravanti belga scritte in inglese sui social. Un post chiaro che ha subito ricevuto tanti like e commenti dai tifosi nerazzurri. Il bomber, anche se non al meglio, ha provato a dare il suo aiuto alla squadra nel match del Gewiss Stadium di Bergamo. L’attaccante belga è entrato a gara in corso dopo il pari di Miranchuk ma non ha brillato, cosa che siamo sicuri farà alla ripresa del campionato.