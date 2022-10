Inter, Lukaku ha fissato l’obiettivo: in forma e titolare per una data precisa

Nella gara odierna contro la Sampdoria, è molto probabile, se non sicuro, che il belga parta dalla panchina lasciando spazio ai colleghi Dzeko e Lautaro Martinez. Ma nell'idea del calciatore, e anche in quella di mister Inzaghi, l'obiettivo è chiaro: essere presto pronto da titolare.

L’attaccante proverà questa sera ad aumentare il proprio minutaggio soprattutto per provare a partire dal primo minuto nell’ultimo match di Champions League in casa del Bayern Monaco.

Se non dovesse dare le giuste garanzie, però, l'obiettivo diventerebbe in automatico la prossima sfida di campionato, valida per la 13^ giornata di Serie A. Un match non banale visto che si tratterà del derby d'Italia contro la Juventus che si terrà all'Allianz Stadium domenica prossima.