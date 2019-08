Inter, Lukaku: “Qui per fare grandi cose. Conte? Molto importante nella mia scelta…”

Prime parole da giocatore dell’Inter per Romelu Lukaku. Il bomber belga è diventato a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro. L’ex Manchester United era il desiderio di mercato di Antonio Conte che adesso è stato accontenato.

Intervistato dai canali ufficiali del club, il classe ’93 ha parlato della sua scelta di venire in Italia e vestira la maglia interista.

VINCERE – “Ho scelto l’Inter per il progetto. Credo che la società stia andando nel senso giusto, e io avevo bisogno di una nuova sfida. Il mio obiettivo è di aiutare la squadra a raggiungere qualcosa di importante e credo che qui ci siano le basi per farlo. Farò il mio meglio per aiutare la squadra e, tenendo i piedi per terra, spero che possano arrivare grandi risultati”. “L’importanza di Conte nella mia scelta? Tanta. Conte è il miglior allenatore del mondo e riesce a migliorare i suoi calciatori. La sua carriera parla da sé. Voglio ringraziare anche il presidente Zhang e Marotta per l’opportunità. Sono felicissimo di essere qui. Forza Inter”, ha detto Lukaku.