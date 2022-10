Inter, Lukaku si ferma ancora: risentimento muscolare. Niente Bayern Monaco

Tegola in casa nerazzurro col belga di nuovo acciaccato.

Nuovo stop per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter si ferma ancora dopo essere rientrato nelle ultime sfide dei nerazzurri e aver trovato anche la via della rete nel match contro il Viktoria Plzen in Champions League che ha dato la qualificazione aritmentica agli ottavi del torneo con un turno d'anticipo.