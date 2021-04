Inter, Marotta: “Conte un vincente. Vi spiego come l’ho convinto a venire…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di Dazn a margine della sfida odierna contro il Cagliari ha parlato del momento nerazzurro in ottica scudetto e non solo.

Marotta a 360°

“Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare l’avversario dal punto di vista della classifica, per loro sarà una gara fondamentale per raggiungere il proprio obiettivo”, ha detto Marotta sul Cagliari. “Conte ha detto che aveva molto da perdere? È un grande professionista, ama le sfide e sapeva di arrivare in un club blasonato, con difficoltà gestionali quotidiane. È stata un’avventura bella, ha superato a pieni voti l’esame di maturità. E queste connotazioni ne fanno di lui un tecnico vincente. Come l’ho convinto a venire all’Inter? Da grande professionista, ama le sfide e l’Inter lo era. l’Inter è un club dal blasone importante ma dalle difficoltà di gestione quotidiana. Lui ha superato bene l’esame, è ambizioso nel senso positivo del termine e va considerato un tecnico vincente”, ha ribadito il dirigente.

Sul bel gioco e il fare risultati: “Condivido l’opinione di Conte: non è guardando le percentuali di possesso palla che si vincono partite e campionati. Herrera diceva che il possesso territoriale non significa avere quello calcistico, ma quello calcistico lo si ottiene con i punti”.