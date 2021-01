Inter, Marotta: “Società solida. Mercato? Valutiamo conferma del gruppo. Su Eriksen…”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei nerazzurri contro la Roma. Mercato, futuro della società e caso Eriksen tra i temi affrontati dal dirigente che sul big match ha esordito: “È una partita importante anche se siamo in una fase interlocutoria della stagione. Quello che conta è la prestazione che siamo in grado di uscire, e certamente anche il risultato”.

Sul mercato e sulla società: “Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la proprietà e la società sono solide. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria che riguarda tutto il mondo, non solo dello sport. Ma poi siamo uomini di calcio e spesso queste situazioni spesso portano ad una maggiore unità e compattezza”.

E ancora: “L’agente di Eriksen e le vicende legate al giocatore? Queste sono dinamiche abitudinarie in un mondo diciamo particolare. Posso garantire però che la società adempirà ai suoi obblighi contrattuali”. Infine ancora sul mercato: “Il fatto di non poter fare investimenti ci porta anche a valutare meglio l’intera squadra a disposizione. Operazioni fattibili a certe condizioni non ce ne sono, per questo stiamo valutando una conferma totale di questo gruppo”.