Inter, Marotta: “Vogliamo due attaccanti, ma non possiamo spendere troppo…”

Inter molto attiva sul mercato in queste ore. I nerazzurri, come confessato dal tecnico Antonio Conte, hanno infatti bisogno di rinforzi per presentarsi al meglio in vista della prossima stagione. Sull’argomento, dopo un vertice tenuto assieme a Steven Zhang, Piero Ausilio, Alessandro Antonello e Gabriele Oriali, ha parlato l’amminstratore delegato Giuseppe Marotta.

MERCATO – “Presto Conte avrà la rosa completa per poter lavorare al meglio. Siamo alla ricerca di due attaccanti, uno di esperienza e uno giovane: siamo rimasti infatti con il solo Lautaro. Vogliamo fare le cose con calma senza essere avventati. Ogni scelta sarà condivisa con il tecnico, ma dobbiamo rispettare anche gli equilibri finanziari ed economici, rispettando al massimo il financial fair play. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi, rischiamo sennò di ricadere nuovamente nelle griglie della Uefa”.