Inter, mea culpa Skriniar: “Facciamo spesso errori individuali e li paghiamo cari…”

Mezzo passo falso dell’Inter che non coglie l’occasione di mettere pressione alla Juventus. Solo un pareggio contro la Roma e sogni scudetto che potrebbero essere svaniti del tutto. A parlare della gara contro i giallorossi e della stagione ci ha pensato Milan Skriniar, difensore nerazzurro, ai microfoni di Inter TV.

Skriniar: “Spesso paghiamo errori individuali”

“Volevamo i 3 punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dovevamo forse essere più pazienti nel gestire il pallone e far correre gli avversari”, ha detto Skriniar analizzando il match contro la Roma. “Abbiamo comunque pareggiato alla fine quindi adesso dobbiamo pensare a recuperare per i prossimi impegni. Questa squadra cresce dopo ogni allenamento e si vede anche dal fatto di essere in Champions con 4 turni di anticipo, benché i nostri obiettivi fossero altri. Ora andiamo avanti per questo finale di stagione. Dove possiamo migliorare ancora in difesa? Subiamo pochi tiri, ma poi prendiamo quasi sempre gol. Paghiamo spesso errori individuali, dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Cosa ci dice Conte? Il mister ci dice cosa fare e noi ci proviamo sempre, l’importante è sempre dare il massimo”.

