Inter Miami, ecco Matuidi: “Voglio vincere tanti trofei. È una grande sfida…”

Blaise Matuidi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Il giorno dopo l’ufficialità della rescissione con la Juventus, il centrocampista francese campione del mondo è diventato un nuovo calciatore del club di MLS di David Beckham.

Inter Miami: ecco Matuidi

L’ex bianconero, che indosserà la maglia numero 8, è stato annunciato in grande stile dal nuovo club. Attraverso i canali anche social, l’Inter Miami ha pubblicato alcune immagini del calciatore con alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Attraverso Twitter, anche le primissime parole da nuovo giocatore del club di Beckham: “Sono molto felice e onorato di far parte dell’Inter Miami. Spero di vincere molti trofei insieme. È una grande sfida per me. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi. Farò del mio meglio e lavorerò sodo per fare bene”, ha detto il centrocampista.

