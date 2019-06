Inter e Milan, derby per un big della Juventus

Inter e Milan a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Le milanesi, dopo aver annunciato che nel prossimo torneo saranno guidate rispettivamente da Antonio Conte e Marco Giampaolo, sono adesso al lavoro in sede di mercato, entrambe intenzionate a ridurre il gap da Juventus e Napoli. Ed in queste ore, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, i due club sarebbero pronti a darsi battaglia per un giocatore proprio della Juventus.

CUADRADO – Sia nerazzurri che rossoneri corteggiano infatti Juan Cuadrado, che potrebbe lasciare Torino in estate. Per cedere il colombiano, però, i bianconeri chiedono almeno 25 milioni di euro, senza alcuna intenzione di fare sconti.