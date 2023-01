Inter, Mkhitaryan: “Ho vinto quattro Supercoppe e spero di vincere la quinta”

L'Inter giocherà per questo trofeo dopo l'ottimo percorso della scorsa stagione: come ci arrivate?"Siamo arrivati pronti, non sarà una partita facile: abbiamo bisogno di una partita perfetta come contro il Napoli due settimane fa e prima ancora contro il Barcellona. Affronteremo una squadra forte, ma lo siamo anche noi". Stai giocando tantissimo: come ti senti, sei pronto ad affrontare questa serie di impegni ravvicinati? "Se sto giocando significa che sono in buone condizioni. Se non fossi pronto non giocherei, non sarebbe un bene per la squadra. Ho 33 anni, so che non mi rimane molto nella mia carriera ma sono ancora pronto a giocare ogni volta che posso, divertendomi in ogni partita e in ogni minuto disponibile". Sarà la prima finale che giochi con l'Inter: sei soddisfatto di essere arrivato qui? "Spero che sia la prima, ma non l'ultima: spero di giocare molte finali con l'Inter. Non mi pento mai delle mie scelte: quando sono arrivato a Roma il mio primo obiettivo era vincere qualcosa e ci sono riuscito, ora voglio vincere con l'Inter. Questa è la cosa più importante". Come è andata la preparazione in questo viaggio? Cosa ne pensi del fuorigioco semiautomatico? "Stiamo ancora ultimando la preparazione, vogliamo lavorare al meglio. Per quanto riguarda il fuorigioco semiautomatico è una cosa che non dipende da noi, dobbiamo solo fare il nostro meglio e per il resto vedremo cosa succederà". Hai giocato tante partite ad alto livello: come si affrontano? "Ho giocato tante finali, ma è la prima volta che gioco in Supercoppa contro il Milan: è qualcosa di nuovo anche per me, ma di solito in queste partite ciò che conta è rimanere lucidi e avere tanta attenzione. Dobbiamo rimanere concentrati per mettere in campo il nostro stile di gioco". Hai vinto la Supercoppa in ognuno dei quattro campionati dove hai giocato. Sei un portafortuna? Il derby che avete giocato in campionato cosa ha cambiato in voi come squadra? "Ho vinto quattro Supercoppe e spero di vincere la quinta, è molto importante per la mia carriera e per il Club. Nell'ultima partita con il Milan non eravamo al top, ma in seguito abbiamo giocato contro squadre molto forti vincendo. Vogliamo riuscire a mantenere alto il nostro livello di gioco domani per vincere la partita". Il Milan ha avuto delle difficoltà nelle ultime partite: l'Inter è la squadra favorita? "Non ci sono favoriti in queste partite, non sono importanti gli ultimi risultati del Milan. Dobbiamo pensare a noi stessi: se giochiamo come sappiamo nulla può fermarci".