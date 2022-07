Nerazzurri in campo dalle 20:30.

Redazione ITASportPress

Inter in campo per un importante test amichevole in vista dell'inizio della stagione 2022-23. Si gioca a Ferrara il secondo match di preparazione dopo quello di Lugano. Avversario, questa volta, il Monaco. Sfida prevista per le 20:30 con Simone Inzaghi che inizierà a fare sul serio con diversi big in campo.

Inter-Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Avversario di tutto rispetto questa sera per l'Inter che alle 20:30 se la vedrà col Monaco. Il match, rispetto alla prima amichevole di martedì scorso, vedrà qualche big in più da inserire, magari con De Vrij, Dumfries, Calha, Bastoni, Barella, Brozovic, Sanchez - sempre in uscita - e Dimarco.

Dovrebbe avere spazio anche Dzeko, rientrato alla base lunedì anche se non ci sarà dall'inizio dove toccherà a Lukaku e Lautaro Martinez prendersi la scena. In porta Handanovic, almeno dal 1', poi, forse, spazio anche ad Onana. Sulla destra il neo arrivato Bellanova mentre a sinistra Gosens con Darmian dirottato a fare il centrale.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Monaco:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Darmian; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

MONACO (4-2-3-1): Nübel; Aguilar, Maripan, Badiashile, Jakobs; Matazo, Jean Lucas; G. Martins, Volland Golovin: Ben Yedder.

La partita potrà essere vista in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Disponibile anche la visione in streaming di Inter-Monaco. Anche in questo caso grazie alla stessa emittente che darà la gara sulla propria app, scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da browser.