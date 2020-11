Inter-Monza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Una partita per non perdere il ritmo gara. Questa la motivazione principale dietro l’amichevole Inter-Monza in programma questa sera tra le due società. Antonio Conte vuole tenere alta la concentrazione anche senza i tanti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Anche la società brianzola tiene molto a questo impegno dato che le dà un primo assaggio di Serie A, ovvero l’obiettivo principale per questa stagione. La squadra di Brocchi, ma soprattutto dei due dirigenti Berlusconi e Galliani non si nasconde e punta alla promozione nel massimo campionato.

Inter-Monza, formazioni e dove vederla

L’amichevole tra Inter-Monza si giocherà come detto oggi venerdì 13 novembre alle ore 15.00. La gara verrà disputata ad Appiano Gentile in provincia di Como, sede del centro sportivo nerazzurro e rigorosamente a porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Difficile prevedere le formazioni delle due squadre ma sicuramente non ci saranno i giocatori impegnati con le gare internazionali. Niente Lukaku e Lautaro Martinez per l’Inter che potrebbe vedere davanti Pinamonti. Stesso discorso negli altri reparti dove Conte potrebbe dare spazio a Ranocchia in difesa e Radu in porta. Al centrocampo, certa la presenza di Radja Nainggolan da cui il tecnico chiede massimo impegno anche in vista degli impegni futuri.

Il Monza potrà contare, invece, su quasi tutti i titolari ma è da capire se Brocchi voglia impiegarli o dar loro un po’ di riposo in vista delle gare ufficiali. Potrebbe sicuramente giocare Boateng che già ai tempi del Milan era stato protagonista della super sfida contro i nerazzurri.

Per seguire la partita in diretta e streaming sarà complicato in quanto nessuna emittente, al momento, trasmetterà la sfida. Sicuramente le due società provvederanno al live sui social. Resta possibile dunque che sui canali twitter o sulle rispettive pagine facebook ci possano essere novità nel corso delle prossime ore.