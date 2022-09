Inter, Moratti: “Bayern troppo forte per i nerazzurri. E’ ancora presto”

Nella serata di ieri l' Inter è stata sconfitta dal Bayern Monaco nella prima uscita stagionale dei nerazzurri in Champions League. Lo 0-2 certifica la superiorità del club tedesco; per la squadra di Inzaghi si tratta del secondo k.o. consecutivo dopo quelle nel derby contro il Milan . Proprio della sfida di ieri, ha parlato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti , sottolineando la netta supremazia del Bayern. Queste le sue parole all'ANSA:

"Ho visto un Bayern Monaco molto, troppo forte e un'Inter non ancora al top a livello fisico, ma forse è ancora presto nella stagione. È un momento da superare, ma va detto che abbiamo perso contro squadre importanti, non contro le piccole - ha aggiunto Moratti -. Può capitare di perdere queste partite contro le grandi, c’è ovviamente da lavorare ma in campionato siamo ancora vicini alla vetta e anche in Champions League c’è tutto il tempo per rifarsi. Onana? È stato bravissimo nelle parate, ha avuto grande scioltezza e tranquillità nel suo esordio".