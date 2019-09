Inter, Mourinho rivela: “Su WhatsApp c’è il gruppo Triplete…”

L’Inter del Triplete non è solamente rimasta nella storia e nei ricordi dei tifosi nerazzurri, ma ha persino una chat WhatsApp ancora attivissima. Lo ha svelato José Mourinho al portale serbo Mondo. Lo Special One si è soffermato sul momento di Dejan Stankovic, prima di svelare la curiosità: “Dejan è ancora in vacanza, l’ho sentito al telefono poco fa. Siamo costantemente in contatto. Abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci sono tutti i vincitori del Triplete. Ci divertiamo moltissimo”. Insomma, la forza del gruppo dell’Inter pigliatutto non è ancora venuta meno a distanza di quasi 10 anni.