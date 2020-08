Inter, nome a sorpresa per il dopo Conte: la pista che porta… ad un ex calciatore nerazzurro

Sergio Conceicao finisce nell’agenda dell’Inter per il post Antonio Conte. Sembravano essersi placate le voci sul futuro dell’allenatore nerazzurro, invece, dal Portogallo, parlano del nome a sorpresa per sostituire l’italiano. L’allenatore del Porto, nonché ex calciatore anche della società nerazzurra, sarebbe una pista percorribile dalla dirigenza.

Inter, Conceicao nuovo nome per il dopo Conte

Secondo quanto si apprende da A Bola, nel caso in cui Antonio Conte non dovesse proseguire con i nerazzurri, il nome di Sergio Conceicao potrebbe essere tra quelli scelti dalla dirigenza dell’Inter per la prossima stagione. Fresco di doppio successo in campionato e Coppa di Portogallo con il Porto, l’ex calciatore che ha anche vestito la maglia nerazzurra dal 2001 al 2003 sarebbe tra i candidati alla guida dell’Inter. Con Conceicao anche il nome di Massimiliano Allegri è tra quelli in lizza.

