Inter, non solo Skriniar: c’è un altro sacrificabile sul mercato

Nuova ipotesi in uscita per i nerazzurri.

Con diversi estimatori dalla Premier League, ecco che l'Inter potrebbe pensare di lasciar partire Denzel Dumfries. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il Manchester United di Ten Hag - qualora dovesse cedere Wan-Bissaka - sarebbe pronto all'offensiva per l'esterno olandese nerazzurro. Il club di Milano valuta il calciatore circa una quarantina di milioni. Nel momento in cui Skriniar dovesse restare a Milano e quindi non portare quell'introito che si pensava ad inizio sessione, ecco che proprio Dumfries potrebbe essere l'elemento giusto da sacrificare con cui fare cassa. Non resta che attendere l'evolversi della situazione.