Inter, novità Skriniar: torna in Italia dopo isolamento ma il tampone…

Potrebbero presto arrivare buone notizie per l’Inter e per Antonio Conte. Qualcosa, sul fronte Skriniar, si muove. Il difensore era ancora in isolamento in Slovacchia dopo la positività al Covid-19 riscontrata ormai 3 settimane fa dopo il ritiro con la propria Nazionale. Adesso, il giocatore sta facendo ritorno a Milano.

Skriniar: ora il tampone

Secondo quanto si apprende, il difensore nerazzurro tornerà oggi a Milano dopo aver concluso le 3 settimane di isolamento domiciliare in Slovacchia a seguito della positività al Covid-19 riscontrata per gli appuntamento con la Nazionale. Skriniar, che fino a domenica non si era ancora negativizzato, sarà sottoposto di nuovo al tampone appena sarà in città. Essendo stato 21 giorni in isolamento, l’Ats gli ha dato il permesso di viaggiare anche perché la sua eventuale carica positiva non è considerata in grado di infettare. Conte potrebbe dunque riabbracciare il centrale in un momento di grande emergenza per il reparto arretrato.