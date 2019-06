Inter, pazzo scambio con il Barcellona: il centrocampo si rifà il look

L’Inter di Antonio Conte sta nascendo. La società ha iniziato a mettere le basi per la squadra che verrà. I nerazzurri puntano a tornare ai massimi livelli e per farlo sono pronti a portare a Milan anche colpi a sorpresa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’ultima idea sarebbe un pazzo scambio con il Barcellona. Radja Nainggolan per Arturo Vidal.

Non è un mistero che Arturo Vidal piaccia ad Antonio Conte e, nell’altro senso, che il Ninja non rientri esattamente nel prototipo di calciatore che l’ex ct ama allenare. Ecco perché l’ex Roma, dopo appena una stagione potrebbe essere inserito in questa importante trattativa. Suggestione o no, l’Inter pensa in grande e il ritorno del Guerriero in Italia potrebbe esaltare la piazza nerazzurra.