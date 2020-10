Inter, per de Vrij arriva la cura… Raiola: pronto maxi adeguamento del contratto

In casa Inter è tempo di fare i conti con… Mino Raiola. Il noto procuratore parlerà presto con la dirigenza nerazzurra in merito al proprio assistito Stefan de Vrij. Il calciatore olandese, perno della difesa di Conte, dovrebbe andare incontro ad un maxi aumento di ingaggio.

Inter: la mossa di Raiola per de Vrij

Come scrive Tuttosport, Mino Raiola nei prossimi giorni incontrerà l’Inter per parlare del rinnovo di Stefan De Vrij. Per il difensore olandese, con un contratto in scadenza nel 2023, i dialoghi dovrebbero riguardare un adeguamento contrattuale relativamente all’ingaggio. Al momento il centrale nerazzurro percepisce 4.5 milioni ma la richiesta dell’agente sarà superiore dato che la stessa cifra viene presa da calciatori ritenuti “meno importanti” del suo assistito, vedasi Perisice e Nainggolan. Si punta ad almeno 5 milioni di euro annui.