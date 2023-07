Inter-Pergolettese, orario e dove vederla in tv

In campo alle 18 Inter e Pergolettese per un test amichevole pre stagionale. Seconda uscita per i nerazzurri di Inzaghi.

Inter-Pergolettese, le ultime

Dopo la vittoria per 3-0 nella prima uscita stagionale contro il Lugano, l'Intertorna in campo per affrontare ad Appiano Gentile la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C. Sarà l'occasione per entrambe le formazioni di mettere minuti nelle gambe in vista dell'annata 2023-24 alle porte.