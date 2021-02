Inter, positivi al Covid Antonello, Marotta e Ausilio

Brutte notizie in casa Inter in merito ai contagi da coronavirus. La società nerazzurra ha appena annunciato cinque positività nel gruppo dirigenti. “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Questa la nota diffusa dal club nerazzurro in cui dunque si annuncia la positività di parte dei dirigenti molto vicini alla squadra.