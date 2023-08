Inter-Psg scendono in campo oggi, martedì 1 agosto 2023 alle ore 12 italiane per un test amichevole all'interno della tournée estiva in Giappone. Le due formazioni si preparano per la stagione 2023-24.

Inter-Psg, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sarà una gara davvero speciale per Intere Psg dove si vedranno vecchie conoscenze come Milan Skriniar, ex nerazzurro passato ai parigini. Per la squadra di Inzaghi si tratta del quarto test amichevole pre stagionale dopo le due agili vittorie ad Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese, e il pareggio per 1-1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.