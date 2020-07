Inter, Ranocchia sicuro: “Conte ci fa alzare l’asticella. Cerca di darci mentalità vincente”

L’ennesimo pareggio e l’ennesima occasione persa. L‘Inter dovrà accontentarsi solamente di un posto tra le prime quattro. Niente scudetto e lotta solo per il secondo posto. Nonostante lo 0-0 contro la Fiorentina e la delusione per le diverse mancate occasione, Andrea Ranocchia vede il lato positivo e ai microfoni di Inter Tv spiega il momento della sua squadra e l’approccio mentale di mister Antonio Conte.

Ranocchia: “Alziamo l’asticella. Conte ci sta aiutando molto”

Il difensore dell’Inter, entranto in campo contro la Fiorentina per sostituire l’infortunato de Vrij, ha commentato prima di tutto la partita poi anche la stagione dell’Inter: “Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. Grande rammarico perché abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato”, ha detto Ranocchia che poi, in riferimento alle parole del suo mister: “Il secondo è il primo dei perdenti? C’è ancora da crescere e migliorare tanto sotto tutti i punti di vista. Siamo qui per questo e Conte ci sta dando una grande mano”.

E sulla mentalità della squadra: “Conte sta provando a inculcarci la mentalità vincente, a non accontentarci mai, ad alzare sempre l’asticella”, ha detto il centrale difensivo. “Noi ci stiamo riuscendo a tratti, ma non basta. È un anno particolare, ma lo è per tutti e non è un alibi”.

