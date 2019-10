Inter, scartata l’ipotesi Rossi per l’attacco

Dopo una riunione tecnico-dirigenziale in casa Inter si è scelto di non intervenire sul mercato degli svincolati per sostituire Alexis Sanchez, fuori fino a gennaio dopo il grave infortunio alla caviglia.

A gennaio però è pressoché certo che Antonio Conte potrà contare su un altro rinforzo in attacco. Il favorito sembra essere Olivier Giroud, già allenato dal tecnico salentino al Chelsea e attualmente poco impiegato da Lampard, ma nelle ultime ore ha preso quota anche la candidatura di Artem Dzyuba, centravanti dello Zenit, con cui andrà in scadenza a giugno, e della Nazionale russa.

A proposito di svincolati è stata invece scartata, secondo quanto riporta Il Giornale, l’ipotesi Giuseppe Rossi: ‘Pepito’, senza contratto, si sta allenando da pochi giorni con il Villarreal, ma le sue caratteristiche tecniche non risponderebbero alla ricerca dei nerazzurri, decisi a puntare su un vice Lukaku.