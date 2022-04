Inter, senti Benitez: “Ai miei tempi non c’erano risorse per rinnovare rosa”

Il tecnico spagnolo e i ricordi ai tempi del club interista

Alcuni interessanti passaggi a tinte nerazzurre per Rafa Benitez nel corso della recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo ha parlato del periodo all' Inter e delle difficoltà avute a causa di problematiche di tipo economico.

"La mia carriera si basa sul miglioramento della squadra, anche col mercato. Non c’erano risorse necessarie per rinnovare la rosa", ha spiegato il mister sul suo periodo all'Inter. "Il caso di Coutinho fu emblematico, allora sconosciuto ma che poi si è rivelato una plusvalenza importante. Al Real successe la stessa cosa e lanciai un giovane Casemiro in un contesto dove tanti grandi calciatori non erano tatticamente compatibili tra loro".