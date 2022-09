Inter, senti Bergomi: “Ecco di cosa ha bisogno Inzaghi e chi deve ritrovare”

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giuseppe Beppe Bergomi a proposito dell' Inter di Simone Inzaghi alla prima vittoria in Champions League stagionale maturata ieri contro il Viktoria Plzen nella seconda sfida del girone.

L'ex difenore nerazzurro ha parlato del momento della squadra enon solo: "Inzaghi forse avrà pensato a Udine, però mi lasci sottolineare che Acerbi è stato il migliore in campo, con Brozovic e Dzeko. Piuttosto non mi ha convinto ancora uno dei titolarissimi: l’Inter deve ritrovare e rimotivare Barella. Anche se ha segnato alla Cremonese e fatto l’assist per Brozo col Torino, ho troppa stima per Nicolò per accontentarmi", ha detto Bergomi.